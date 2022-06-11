兇嫌騎乘死者機車逃逸，卡在沙灘棄車。（王志偉攝））

命案現場在新城海提旁，相當隱密，警方封鎖。（王志偉攝）

命案現場相當隱密，位在新城海提旁，懷疑金錢糾紛引殺機。（王志偉攝）

花蓮縣秀林鄉今早驚傳兇殺命案，64歲的林姓男子身中刀傷、鈍器傷痕，倒臥在屋外菜園，明顯已死亡，警方封鎖現場，依地緣擴大搜索，在距離命案現場約3百公尺沙灘發現死者機車，一旁還有血衣褲，懷疑凶嫌行凶後騎乘死者機車逃逸，機車卻卡在沙灘上，換下衣物逃竄。新城警方說，正調閱路口監視錄影帶，並清查死者交往背景，緝兇中。

警方指出，林姓男子的同居人今天上午7點多運動完返家後發現屋內有一陌生男子，戴口罩，手上還拿著疑似尖刀，嚇得跑到約8百公尺遠的新城警分局報案，警方陪同到場後，發現64歲林姓男子倒在屋外菜園中，渾身是血，身上有多處刀傷跟鈍器傷，未發現兇刀。

林姓男子從事小額借貸。根據死者同居人告訴員警，昨天與死者才從台北返家，今早運動回到住處，返家時一度與兇嫌對看，兇嫌戴口罩、戴帽子，同居人說，事後看監視器內容，拍下兇嫌持不明硬物砸死者頭部。不認識對方，也不清楚為何痛下毒手。

警方到場時，屋外疑有洗車水跡，但是否為死者當時在洗車或凶嫌行凶後沖刷血跡現場，仍要釐清中。

警方封鎖現場，依地緣擴大搜索，在距離兇案現場約3百公尺處新城沙灘發現死者來藍色機車，現場還發現疑有血跡的衣物，不排除兇嫌騎乘死者機車逃逸，卻誤闖沙灘，機車無法前進，更換衣物後逃逸。警方在機車踏板上發現疑似血跡，已採證中。

現場位在新城海提旁一處民宅，偏僻又隱密，屋外屬產業道路，非大眾行車道路，據此警方研判，雙方應為熟悉，不排除是金錢糾紛引發殺機，詳細殺人動機專案小組還要進一步釐清。