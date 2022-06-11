離開前，賴清德擁抱唐于田，並給予最大的祝福。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆高中學生唐于田面臨父喪，卻排除萬難考上6所國立大學的事蹟，讓不少民眾十分感動。副總統賴清德11日上午9時35分左右在參訪城博會前，在基隆市長林右昌等人的陪同下，到國立基隆高中與唐于田及校長鍾定先會面。賴清德也致贈唐于田兩本書及一部平板電腦，並勉勵他繼續努力。

校長鍾定先轉述，賴清德親切地詢問唐于田這段時間以來的歷程，並且感謝在最需要的時候協助他的基中老師們。賴清德表示，自己在金山長大，也算是同一個生活圈，他小時候家境不好，常到基隆來買參考書。近日在聽到他的經歷後深受感動，才會安排會面。

會面中，唐于田在校長鍾定先的陪同下，對賴清德及林右昌陳述了一路以來的心路歷程。賴清德表示，唐于田很爭氣，許多人在面臨像他這樣的困境後，往往無法兼顧課業。唐于田則表示，這要感謝師長們的鼓勵，「既然都努力到這裡了，就再拚一把！」賴清德則對唐于田說，希望他能夠珍惜父親留給他的遺產──「貧窮」，賴清德進一步解釋，他認為貧窮會讓年輕人的心智快速成長、逐漸強大。

賴清德問到唐于田對於未來的想法，唐于田表示將會專注在資訊工程及資訊管理，接下來應該也會報考研究所，往科技業發展，希望能進行AI人工智能等方面的研究。賴清德也相當贊許唐于田的想法，他說這是台灣未來最需要的，是未來的趨勢，相信他也祝福他能夠有更好的發展。

最後，賴清德也致贈唐于田兩本書及一台平板電腦，希望能有助於他未來的學習，也再次感謝基中的師長對唐于田及學生們的協助。唐于田則回贈基中95周年的紀念品。

鍾定先表示，在大學入學前，基中校方也希望唐于田能夠到校，一方面打工、一方面也讓眾多師長能夠陪在他身邊，感受關懷。近來社會的關注對他來說是溫暖，也是壓力，希望他能夠在進入大學前，穩定地度過這段期間。