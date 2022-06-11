觀旅局將潭雅神綠園道行人景觀橋於夜晚打燈，締造和白天截然不同的氛圍與意境。（台中市觀旅局提供）

全台最美的自行車步道潭雅神綠園道，全長13.1公里，為台灣鐵路管理局神岡線鐵路改建的自行車專用道。沿途四季植栽豐富，初春櫻花盛開，孟夏黃金雨落，路面坡度平緩，適合親子戶外休閒騎乘。觀光旅遊局指出，該局綠園道4.9至5.2公里處2座行人景觀橋，落實人車分道更塗上Tiffany蒂芬妮綠配色，夜間打燈的獨特時尚氛圍，締造景致如詩如畫。

觀旅局指出，潭雅神綠園道全長，起點在潭子區中山路銜接建設局新建的潭心自行車天橋，串聯台鐵高架鐵道下方的自行車道及綠廊空間，向西行經潭子、豐原、神岡及大雅市區，每到周末假日吸引各地車友慕名前來騎車，S型彎道為潭雅神綠園道的熱門打卡景點。

觀旅局表示，蜿蜒車道兩側是整齊的行道樹，騎車時流暢地滑過涼爽的樹蔭，心情舒坦愜意。今年增設兩座人行景觀橋，分別為碧綠一橋及二橋，串接潭雅神綠園道東西兩側人行步道，打造自行車友善城市。自行車道夾道成排大樹構築一條涼爽的綠色隧道，適合騎乘單車品味午後悠閒時光。

民眾指出，潭雅神綠園道與后豐、東豐自行車道截然不同，路況平坦，騎乘舒適度佳，沿途植栽豐富，四季風情多樣多變；設備、路線完善，標示清楚，適合家庭、情侶、朋友結伴出遊踏青。尤其摘星山莊歷史古蹟保存完善，不定期舉辦活動好玩又好拍。