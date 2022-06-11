影》葉元之KUSO「蘇貞猖」 狂酸防疫亂象無極限

新北市議員業元之再搞KUSO，上傳影片到影音平台，這次他模仿行政院長蘇貞昌扮成「蘇貞猖」，狂酸「蔡總統浮報疫苗覆蓋率」、「蘇貞昌僅用一張圖表解釋8400億預算」、「1922委外沒公權力」、「確診者遺體24小時火化」等民進黨防疫亂象。

影片模仿蘇貞昌接受媒體訪問情境，媒體提問，日前有里長向蘇貞昌嗆聲，但隨即被隨扈架走，「蘇貞猖」回說，這是他對里長「最好的溫柔」，因為4年前有另一個里長和他陳情深澳電廠的議題，當場被他打肚子，到現在肚子都還「隱隱作痛」。

對於近日討論熱烈確診者遺體24小時火化的問題，衛福部長陳時中前後說法不一，「蘇貞猖」生氣表示，一開始陳時中說公文沒有規定24小時要火化遺體，他還幫陳講話，甩鍋說會要地方政府跟殯葬業者好好處理，結果陳時中大轉彎，改口24小時內火化是對的，害他被打臉，「還好他臉皮夠厚」。

至於陳時中說1922是委外經營，沒有公權力，「蘇貞猖」得意表示，大家是不是很驚訝，之前都誤以為1922是最重要的防疫專線，「終於知道被騙了吧！」蘇還說陳時中騙術比他還厲害，一騙兩年多，很適合選舉。「蘇貞猖」最後透露，很多人以為他說「一起打贏防疫的選戰」是口誤，其實他是不小心說出了真心話。

影片上傳後吸引眾多網友留言，「太好笑了啦，太有天分了」、「讓民眾知道執政團隊的爛」、「有種笑著哭不出來的感覺」。