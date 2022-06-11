數字(5287)5月營收1.70億元，月增5％、年增21％，續創單月歷史新高，累計前5月合併營收7.77億元，年增率16％。今年以來，台灣591房屋交易前5月營收雙位數成長，以及8591、8891、Tasker出任務外包網等平台，穩健貢獻營收。

數字旗下591新建案，5月祭出520為愛成家季活動，挾全台最齊全建案資訊，影音、VR720賞屋與開箱文評測等三大線上賞屋利器，大幅增加疫情期間，新建案來電詢問量，帶動591房屋5月營收雙位數成長。加上5月疫情升溫，宅經濟趨勢，帶動線上遊戲需求旺盛，與香港8591知名度打開，推升台港8591營收揚升。8891汽車交易網，平台新車、中古車資訊豐富，並擴增車市內容、編輯、影音開箱等服務，帶動線上刊登需求。

面對台灣本土疫情升溫，隨著與疫情共存，518熊班今年5月站內新增職缺數，較去年同期成長35.1％，顯示台灣就業市場相較去年同期轉佳，且觀察就業市場的型態需求轉變，518熊班、小雞上工與Tasker出任務的服務更顯優勢，各站台各自耕耘受眾族群，以期多元服務，發揮平台綜效。