香港男演員沈威1984年演出麥當雄執導的《省港旗兵》，以「阿泰」一角走紅，更因此獲得香港電影金像獎最佳男配角殊榮，之後他大多受邀演出反派，演技太好更被封為「一代奸人」，今(11日)港媒報導驚傳他已於日前病逝，享壽71歲，好友楊毅也證實，並指他走得很安詳。

根據港媒報導，沈威1970年加入電影圈，在《省港旗兵》演出雙面人「阿泰」，片中一幕他在車內遭遇火燒車的表情令人印象深刻，後來才知道其實當時拍戲時導演根本沒告知，突然發生火災讓他驚嚇不已，而自然的反應放進電影中意外成為大亮點，也讓他在香港電影金像獎上拿下最佳男配角獎，鍍金成功。

沈威出道數十年，參與演出過的作品超過100部，近年的作品則有《猛鬼放暑假》、電影《絕望邊緣》，去年他在2017年與曾江等人拍攝的網路電視劇《布局》才上映，沒想到曾江今年4月病逝，2個月後沈威也傳出死訊。

沈威2年前便因肺炎及呼吸系統衰竭致器官功能受損傳出命危，一度昏迷緊急住進北京的醫院，幸好之後慢慢康復，未料今傳出病逝，據《東網》報導，傳聞他在廣華醫院辭世，由「榕光社」幫忙辦理後事，求證其好友楊毅，他回應：「他是前天晚上去世的，走的很安詳。」陳德森也認知道沈威過世，但細節和原因都不太清楚。