台中「黑色閃電」蔣介文時隔21年參加2022年台灣田徑公開賽，在男子5000公尺及10000公尺項目，分別以15分26秒66及32分24秒68的優異成績奪下雙料金牌。多年未出賽後即囊括雙金，技驚全場成為台灣田徑公開賽的傳奇，運動局長李昱叡盛讚蔣介文是城市英雄，在國內菁英好手中脫穎而出，相當難得，台中以他為榮。

李局長指出，蔣介文繼去年萬金石馬拉松封王後，於5月15日參加2022年國道馬半程馬拉松以1小時11分01秒再度奪冠。此次賽事參加者多為高中及大學生，面對多是小十多歲的年輕好手，屆齡40幾歲的他，在首日賽事10000公尺項目決賽奪冠後，於翌日的5000公尺項目上，仍能夠克服體能消耗，並比排名第二的成績(33分23秒92)快了近6秒的時間再次拿下第二冠，用經驗彌補體力上的不足，展現運動家不輕易放棄的精神，成為台灣田徑公開賽最年長金牌得主，著實令人敬佩。

李局長進一步表示，蔣介文來自梨山環山部落泰雅族，是台中原住民傑出人才，也是台中運動界的優秀選手，今年盧市長也於市政會議公開表揚蔣介文，並感謝原住民族在各項體育運動賽事綻放光芒，為國家為城市爭取榮耀。蔣介文出身於運動世家，父親蔣正仁是台中市原住民族的總頭目，同時也是體育老師，曾奪區運會男子馬拉松季軍，父子倆均在體壇表現精彩亮眼。

蔣介文表示，睽違21年再度參加台灣田徑公開賽，主要是想要以賽代訓，提升自己的速度，年紀和體力當然有差，但關鍵是恢復能力跟是否有拼鬥的心，透過按部就班的訓練及參賽，逐步調整自己的狀態，相信自己能回到顛峰，沒有不可能，本次賽事能夠奪冠是靠經驗取勝。