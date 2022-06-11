桃園市青埔高鐵站驚傳雙屍命案，新北市李姓夫妻慘遭殺害後放在BMW轎車行李箱，犯案的王姓兇嫌潛逃出境返泰。檢警表示，已掌握王嫌搭乘上午9日10時38分的星宇航空JX741返回泰國，正與泰國警方聯繫，循司法互助途徑逮人，經相驗死者頭部均有鈍器傷，最快提前至下周一解剖釐清死因。

據了解，死者夫妻檔為泰國籍，妻子歸化取得台灣身分證，丈夫則依親來台，2人和王嫌在新北土城合夥開人力仲介，因金錢糾紛使王嫌痛下殺手，作案後將遺體塞進後車廂，並將車開到桃園高鐵旁停車場停放，再搭機逃回泰國。死者親友因聯絡不到人致電王嫌，只留下1句「到青埔高鐵站找」，此時車輛已散發屍臭味、流出屍水，報案後才在後車廂發現2人遺體。

檢方已掌握王嫌於9日10時38分搭乘星宇航空JX741返回泰國，正與泰國警方聯繫，要循司法互助途徑逮人。檢方指出，初步相驗發現死者頭部均有鈍器傷，原排定下周四解剖，如法醫研究所能抽出時間配合，最快下周一就能提前解剖，釐清真正死因。