今年高齡83歲的蔡素貞，以勤奮努力的學習態度，受到學校老師的尊敬。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

20歲那年嫁來台灣，育有3名子女，但2年前家中一場大火讓她失去了一切，所幸家人都平安逃出，但即使在這樣的逆境中，依然在照顧孩子、辛勤工作之餘，完成了國中補校學業，也讓新住民阮錦祝獲得了111學年度市府教育處頒發的年度特殊優良事蹟獎。

基隆市教育處表示，今年度基隆共有9所國中小補校有畢業生，共頒發59份畢業證書。市府更針對表現優異的學生，頒發10份市長獎及10份議長獎、7份處長獎，給予這些認真努力向學的同學們肯定。

就以甫獲得年度特殊優良事蹟獎的新住民阮錦祝來說，她20歲那年嫁來台灣，育有3個孩子，也為了貼補家用，每天從早上5點就要上班工作，一直到下午1點才能下班，但他晚間仍然到明德國中進修念書。

兩年前，一場大火讓她失去家中所有一切，不過還好家人都平安無事。阮錦祝在安頓好火災後的生活與家人後，她仍持續回校上課，並不因為家中生變而停止學習的腳步。今年6月，她不僅拿到了明德國中補校的畢業證書，也獲得基隆市政府年度特殊優良事蹟獎。

另外一位優良事蹟獎得主，則是今年仁愛國小補校畢業，83歲的蔡素貞。她年輕時遭逢喪子之痛，晚年又逢與之鶼鰈情深的丈夫因病離世。蔡素貞說，她年輕時因為大環境影響，一直未能就學，再加上人生的變故，讓她希望能夠轉移內心的悲痛，因此報名了補校課程。

蔡素貞開始補校課程後，便持續認真勤奮學習。仁愛國小的老師們說，無論颳風下雨，教室裡都能看到阿姨朗誦與抄寫的身影，即使疫情不斷升溫，也一點都沒有影響她的學習動機，真的是名符其實的「活到老，學到老」。私下也常說，蔡素貞的學習精神，足以為現在年輕學子的表率。