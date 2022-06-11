PCR檢測需求大增，金萬林(6645)5月營收2.12億元，創下單月歷史新高，月增432％、年增293％；前5月營收3.74億元，年增127％，續創歷年同期新高。

由於國內疫情嚴峻，5月份各大篩檢站與醫院PCR核酸檢測數大增，金萬林銷售Covid-19檢測試劑、設備與耗材，為營收較上月大增4倍的主要原因。金萬林表示，Covid-19檢測試劑除了供應各大醫院的需求，公司合作之檢驗所配合全台灣各大醫院提供PCR核酸檢測服務，也與民間耳鼻喉科診所配合『得來速PCR』，亦都是金萬林供應檢測試劑，因此試劑銷售量大增。雖然中央疫情指揮中心宣布，民眾自行使用抗原快篩陽性就可視同確診，但是醫院的判斷仍以PCR核酸為準，PCR核酸檢測可以得知病毒量(CT值)，對於病情的控制與用藥追蹤非常重要，以提高病毒監控。因此，國內疫情進入高原期，每日PCR核酸檢測預計仍有穩定數量，未來即使疫情趨緩，醫院的檢測試劑需求還是會保持穩定。

金萬林穩定供應國內各大醫療院所檢測試劑需求，減緩國內檢測壓力，同時推廣唾液PCR與精準篩檢服務。在後疫情時代，精準醫療的需求預期將大幅提升，尤其癌症精準醫療已是顯學，金萬林已陸續與各大醫療院所簽約合作，導入自有品牌癌症基因檢測，推廣癌症精準用藥與個人化醫療服務，待國內疫情趨緩，預期癌症試劑與癌症檢測服務需求將再成長。