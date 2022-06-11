中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，有鑑於國內疫情處於高原期，民眾使用家用抗原快篩試劑的需求持續存在，且目前家用抗原快篩試劑中央的庫存及國內貨源均相當充裕，故宣布下周一（13日）起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買的方便性。

指揮中心在4月28日快篩實名制，後在6月6日實施第2輪快篩實名制，並將每日於藥局販售的數量從78份增至117份，讓更多有購買需求的民眾能買到平價的快篩。且因為當時家用抗原快篩試劑的貨源不夠充裕，因此比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流。單號周一、三、五買；雙號周二、四、六；周日則開放全民皆可購買。

指揮中心透露，目前國內快篩試劑已相當充足，因此自6月13日起，取消購買單雙號限制，民眾可自行依需求選擇購買日期。

目前家用抗原快篩試劑實名制依循口罩實名制1.0於藥局通路販售，販售地點有全國4,826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡/居留證之民眾，均可至藥局/衛生所購買；每輪每位民眾可購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。