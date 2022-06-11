女星趙小僑2017年與劉亮佐結婚後，積極求子不惜求助生殖醫學，做了1次人工受孕及3次試管植入，屢屢失敗讓夫妻倆心痛不已，終於在今年5月透露「最後一拚」有了好結果，近來趙小僑經常透過YouTube頻道分享養胎生活，昨天(6/10)上傳新影片，談到做試管嬰兒的辛苦，也吐露有些網友會對夫妻倆說出傷人的酸言酸語。

已經42歲的趙小僑，一心求子投入生殖醫學療程，無奈經歷多次失敗，直到第三次試管胚胎植入，好不容易懷孕，但卻在16週時發現胚胎停育，只能忍痛引產，她曾坦言夫妻倆不但背負很大的心理壓力，甚至留下陰霾，但她經過休養後，還是決定再拚最後一次，這回終於懷上「典典寶寶」，是個女孩，目前已8個月。

趙小僑曝光打針導致肚皮整片瘀青，畫面讓人看了心疼。(翻攝自趙小僑女人說YouTube頻道)

趙小僑自宣布成功懷孕消息後，YT頻道開始推出孕期vlog，昨天剛上架的最新影片，主要在分享夫妻倆的一日生活，一早劉亮佐先起床，為趙小僑準備她最愛的早餐，等著她起床一起吃，趙小僑也稱讚老公是「神隊友」。

而趙小僑並未因成功懷孕並進入穩定期，而省去針藥之苦，她透露因免疫的關係，她必須天天按時自行打針，醫師更表示「打到生就對了」，如今打的針很痛，但先前打的某支針劑更痛，趙小僑展示當時打針後，肚皮滿布瘀青的照片，表示：「大家應該嚇到了吧」，劉亮佐看了也不禁心疼，覺得愛妻真的很勇敢。

孕婦的神隊友vlog/老公一整天可以為我做什麼/肌膚保養

而即使從備孕到養胎都如此辛苦，趙小僑透露，有部分網友會說風涼話，如：「幹嘛要做試管」、「幹嘛要傷錢傷身」、「妳老公就是不行」等，聽到這些酸言，她也不禁嘆氣甚至有點動怒回應：「說真的如果可以自然懷孕，誰要花錢跟傷身體去做試管啊？！」，劉亮佐也呼籲：「希望大家祝福就好了」，能夠彼此尊重、鼓勵，「每一個想法對每一個人來說，都是正確的」，而留言區則是一片祝福聲，祈願趙小僑能平安順產。