小彎社宅住戶投訴，指2樓公共區域因未設女兒牆，只要外頭下大雨，雨水便從四面向下漫流，導致甫啟用的外觀白牆整排卡上髒污。（陳怡君提供）

陳怡君痛批，2樓公共區域竟可直通4名住戶家中陽台之外，還可以直視屋內狀況，易招致竊賊闖入且沒有隱私。（陳怡君提供）

台北市先前才傳出大龍新城國宅逢雨漏水長壁癌，明倫社宅樓梯間更漏水漏出「小鐘乳石」，台北市議員陳怡君再揭南港小灣社宅防護不足，民眾恐陷墜樓危機，且公共區域竟可將民宅一覽無遺，易招致盜賊闖入，她怒轟柯市府施工品質低落，台北市長柯文哲允諾會親自去看，北市都市發展局也說會積極改善。

「工程品質對的起施政良心？」陳怡君指出，柯市府首個公辦都更案大龍新城，民眾自2020年入厝至今，仍有好幾戶逢雨滲水、長壁癌，當時副市長黃珊珊曾率新工處大陣仗會勘，擔保2個月內修好，拖了2年還沒好；明倫社宅更傳出天花板滲水發霉得窘況。

無獨有偶，陳怡君近期再接獲小彎社宅住戶投訴，指2樓公共區域未設護欄、女兒牆進行防護，民眾走到公共平台時易發生墜樓危機，意外成了「危樓」；正因沒有女兒牆阻擋，只要外頭下大雨，雨水便從四面向下漫流，導致甫啟用的外觀白牆整排卡上髒汙。

她指出，更扯的是，該公共區域竟可直通4名住戶家中陽台之外，還可以直視屋內狀況，易招致竊賊闖入且沒有隱私，她痛批這麼離譜的設計，難道柯市府都沒有發現？從大龍新城、明倫社宅再到小彎社宅，北市局處態度軟爛，非但沒有面對問題、解決問題的誠意，只剩下「面對問題、掩蓋問題」的能力。

對此，柯文哲承諾會找時間去看，都發局也強調，明倫社宅漏水問題已改善完畢，不過考量近日多雨，工程單位將主動巡查，須改善之處也會盡快排除。

有關小彎社宅2樓平台可通住戶陽台一事，都發局強調，該區非屬民眾可進出的公共區域，僅供清潔維修人員進入作業，平時內側皆上鎖，避免民眾誤闖。現已進行變更使用執照加裝欄杆作業中，並將該玻璃門鎖更換為內外皆需鑰匙啓閉，增設磁簧警示，以防意外發生；2樓住戶後陽台內側也設有三合一防盜門連結廚房，後續會替住戶於陽台開口處安裝隱形鐵窗，以兼顧法規及安全。