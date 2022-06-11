中央流行疫情指揮中心宣布，長程航班機組員若打完3劑疫苗，返國入境後的檢疫措施從3+4改為0+7，6月15日起實施。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，機組員的染疫率非常低，代表管理上可見到成效，且大部分人也打過3劑疫苗，長期做高強度限制，對機組員身心都有不好影響。
長程航班組員，接種滿3劑疫苗後可「以篩代檢」，入境後進行7天自主健康管理，入境後PCR檢測，之後每2天快篩/PCR檢測。
未接種疫苗追加劑的長程機組員，入境後維持3天居檢與4天自主健康管理。
中央流行疫情指揮中心宣布，長程航班機組員若打完3劑疫苗，返國入境後的檢疫措施從3+4改為0+7，6月15日起實施。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，機組員的染疫率非常低，代表管理上可見到成效，且大部分人也打過3劑疫苗，長期做高強度限制，對機組員身心都有不好影響。
長程航班組員，接種滿3劑疫苗後可「以篩代檢」，入境後進行7天自主健康管理，入境後PCR檢測，之後每2天快篩/PCR檢測。
未接種疫苗追加劑的長程機組員，入境後維持3天居檢與4天自主健康管理。
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