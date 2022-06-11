長程航班機組員返台檢疫措施鬆綁。（圖／指揮中心提供）

打滿3劑以篩代檢！ 長程航班機組員6／15起返台改「0＋7」

中央流行疫情指揮中心宣布，長程航班機組員若打完3劑疫苗，返國入境後的檢疫措施從3+4改為0+7，6月15日起實施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，機組員的染疫率非常低，代表管理上可見到成效，且大部分人也打過3劑疫苗，長期做高強度限制，對機組員身心都有不好影響。

長程航班組員，接種滿3劑疫苗後可「以篩代檢」，入境後進行7天自主健康管理，入境後PCR檢測，之後每2天快篩/PCR檢測。

未接種疫苗追加劑的長程機組員，入境後維持3天居檢與4天自主健康管理。