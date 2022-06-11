中央銀行6月11日發布新聞稿，說明央行對美國財政部匯率報告。央行表示，美國並未將任何主要貿易對手國列為匯率操縱國，並將台灣改列為觀察名單，未來央行仍會持續和美方溝通。

對於美國將台灣列為觀察名單原因，央行外匯局局長蔡烱民表示，美國財政部匯率政策報告有3項檢視標準為：（1）對美商品及服務貿易順差逾150億美元；（2）經常帳順差對GDP比率逾3％或依美國財政部模型估算其經常帳缺口對GDP比率逾1個百分點；（3）淨買匯金額對GDP比率逾2％且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。對於前二項我方已達標，但因央行淨買匯金額未逾檢視標準，故將我國改列為觀察名單（Monitoring List）。

蔡烱民表示，從去年4月迄今，央行即與美國財政部舉行多次密切磋商會議，就台美雙邊貿易及匯率議題，並向美方表達我方之立場。美國財政部匯率政策報告指出，雙方具建設性之討論有助該部與我央行就美方關心議題達成共識。

央行進一步指出，央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。未來一年央行還會就匯率相關議題與美方進行密切磋商（Enhanced Engagement）。