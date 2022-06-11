中方首艘全國產化百噸級無人艇完成首次海上試航

中方第一艘人工智慧（AI）無人艦7日已通過第一次海試考驗，開發商浙江北鲲智能科技說，艦上的部分技術能力「世界領先」。

據《南華早報》（South China Morning Post）和《動力》（The Drive）網10日報導，這艘200噸的無人水面艦外觀看似美國的朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，以及「海獵手」（Sea Hunter）無人水面艦。它在浙江舟山附近海域3小時的首航中，表現符合預期。

而據中方官媒《環球時報》報導，分析家說，像這類無人艦能為分散式作戰，還有蜂群作戰等海上作戰提供新戰術。要求匿名的北京軍事專家說，這款無人艦有出色的隱形和高狀況覺知性能，可以應用在軍事上，並在海戰中提供許多新戰術。這位專家並指出，由於無人艦艇沒有造成人員傷亡的風險，因此可以配備對應裝備，前往危險戰區，從事偵察、反潛，防空或反艦任務。

這位專家解釋說，無論在海岸防禦，或在遠洋較大型載人戰艦的艦隊中，一群無人艦都能發揮先遣艦，或偵察艦的功能。它們可以彼此遠離，並進行分散式作戰，而這意味著敵人將很難將它們一一殲滅。此外，它們也能形成蜂群，進而壓制敵人。

而北鯤智慧負責人母海方告訴《舟山日報》，這次試航共規劃了兩條航線，研發人員出發前，對航線和相關參數進行了仔細調試確認，經過約3小時試航與資料收集，順利完成各項測試。專案現場負責人鄒龍說，「從試航情況看，基本達到預期目標。」

中方百噸級無人艇在舟山海域順利完成首次海上自主航行試驗

母海方說，無人艇採用三體船型，長40多米，寬約13米，排水量約200噸，最大航速20餘節。「它最大的特點是採用智慧機艙與自主航行技術，所有設備全部實現國產化。」此外，它可以在5級海況下正常工作，6級海況安全航行。

這百噸級無人艇專案是在2015年底開始研製，以實現無人艇高海情巡航、低雜訊、智慧化，無人化和自主化設計為目標，研發團隊運用了高適航性艇型設計技術、主機變轉速低壓混合綜合電力技術、綜合感知系統集成桅杆技術等關鍵技術。

而它是2019年8月在江西九江下水，在鄱陽湖進行了近30個航次、航程1000多海里的內湖航行，初步具備了自主航行能力。去年，該艇抵達舟山，經過近半年準備，研發團隊決定在海洋條件下開展自主航行試驗。此外，母海方指出，目前這艘無人艇是在相對開闊的海域自主航行，距離達到高速自主航行的目標還有一段距離。而無人艇具有較高經濟價值，以及廣泛的推廣應用前景，研發團隊後續還會測試無人艇避碰等性能。

這艘無人艦雖然外觀酷似美國朱瓦特級驅逐艦，但就大小來說，卻和世界最大的無人水面艦「海獵手」雷同。

文章來源：China’s AI drone vessel takes maiden voyage, passes first sea trial
文章來源：China's stealth drone ship wraps up 1st autonomous sea trial By
文章來源：This Is Our Best Look Yet At China’s Knockoff Of The U.S. Navy’s Sea Hunter

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