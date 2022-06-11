中方首艘全國產化百噸級無人艇完成首次海上試航

中方第一艘人工智慧（AI）無人艦7日已通過第一次海試考驗，開發商浙江北鲲智能科技說，艦上的部分技術能力「世界領先」。

據《南華早報》（South China Morning Post）和《動力》（The Drive）網10日報導，這艘200噸的無人水面艦外觀看似美國的朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，以及「海獵手」（Sea Hunter）無人水面艦。它在浙江舟山附近海域3小時的首航中，表現符合預期。

而據中方官媒《環球時報》報導，分析家說，像這類無人艦能為分散式作戰，還有蜂群作戰等海上作戰提供新戰術。要求匿名的北京軍事專家說，這款無人艦有出色的隱形和高狀況覺知性能，可以應用在軍事上，並在海戰中提供許多新戰術。這位專家並指出，由於無人艦艇沒有造成人員傷亡的風險，因此可以配備對應裝備，前往危險戰區，從事偵察、反潛，防空或反艦任務。

這位專家解釋說，無論在海岸防禦，或在遠洋較大型載人戰艦的艦隊中，一群無人艦都能發揮先遣艦，或偵察艦的功能。它們可以彼此遠離，並進行分散式作戰，而這意味著敵人將很難將它們一一殲滅。此外，它們也能形成蜂群，進而壓制敵人。

而北鯤智慧負責人母海方告訴《舟山日報》，這次試航共規劃了兩條航線，研發人員出發前，對航線和相關參數進行了仔細調試確認，經過約3小時試航與資料收集，順利完成各項測試。專案現場負責人鄒龍說，「從試航情況看，基本達到預期目標。」

中方百噸級無人艇在舟山海域順利完成首次海上自主航行試驗

母海方說，無人艇採用三體船型，長40多米，寬約13米，排水量約200噸，最大航速20餘節。「它最大的特點是採用智慧機艙與自主航行技術，所有設備全部實現國產化。」此外，它可以在5級海況下正常工作，6級海況安全航行。

這百噸級無人艇專案是在2015年底開始研製，以實現無人艇高海情巡航、低雜訊、智慧化，無人化和自主化設計為目標，研發團隊運用了高適航性艇型設計技術、主機變轉速低壓混合綜合電力技術、綜合感知系統集成桅杆技術等關鍵技術。

而它是2019年8月在江西九江下水，在鄱陽湖進行了近30個航次、航程1000多海里的內湖航行，初步具備了自主航行能力。去年，該艇抵達舟山，經過近半年準備，研發團隊決定在海洋條件下開展自主航行試驗。此外，母海方指出，目前這艘無人艇是在相對開闊的海域自主航行，距離達到高速自主航行的目標還有一段距離。而無人艇具有較高經濟價值，以及廣泛的推廣應用前景，研發團隊後續還會測試無人艇避碰等性能。

這艘無人艦雖然外觀酷似美國朱瓦特級驅逐艦，但就大小來說，卻和世界最大的無人水面艦「海獵手」雷同。