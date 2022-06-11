死者親友共20名今日來到桃園中壢，在禮儀社舉辦法會悼念。（蔡明亘攝）

時長約1個多小時的法會結束後，死者親友潑水灑淨。（蔡明亘攝）

桃園市青埔高鐵站旁停車場昨驚傳雙屍4命棄屍案，引起社會關注，30多歲泰裔李姓夫妻慘遭泰籍王姓合夥人殺害，將遺體棄置休旅車後車廂，把車停在停車場後搭機逃亡返泰。據悉，雙方8日晚間因帳目、金錢問題談判，王嫌疑因「事做太多錢領太少」心生不滿才痛下殺手。

據了解，李姓夫妻和王嫌原為好友，高中曾一同來台念書，完成二專學業後返回泰國，李女2011年依親來台，隔年7月取得台灣身分證，2018年與泰籍李男結婚。而王男也是返泰後，來台結婚取得身分證。

李姓夫妻和王男在新北市土城區開設人力仲介公司，王男擔任宿舍管理員，同時也負責移工的匯兌工作，協助移工把錢匯回家鄉。不過日前李姓夫妻日前對帳時，發現似乎帳目有問題，便與王男產生爭執。王男質疑明明當初稱要合夥，卻被當員工使喚，又看到李姓夫妻準備迎接龍鳳胎寶寶，新購入百萬名車，因此心生不滿爆出殺機。

8日晚間，雙方相約在移工宿舍談判，王男以鈍器攻擊夫妻倆，打暈後痛下殺手，還用塑膠袋套上李女的頭致使窒息。隨後王男以死者的休旅車，9日凌晨將遺體載到桃園高鐵站旁的停車場棄屍，2度變裝後，提著輕便行李前往桃園機場搭乘9日10時40分的星宇航空JX741班機，於同日下午1時30分抵達泰國。

目前檢方循司法互助途徑，聯絡泰國警方協助抓人，最快下周一將解剖釐清死因。今日中午死者的親友舉辦法會，20名同鄉友人、親屬與員工到場悼念，死者姊姊僅低調回應「謝謝，不好意思」。另詢問同鄉友人平時雇主為人，他們均表示「平時對我們很好」。