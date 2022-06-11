台中北屯區東山段91、92及96等3筆地號國有土地，原為社宅預定地，唯園內有百餘株荔枝老樹，在地方人士陳情下，社宅易地興建，由台中市建設局打造台中首座荔枝老樹公園，兼具「生態保育」及「人本環境」，工程已於今年4月完工，市長盧秀燕11日參加完工祈福典禮時表示，實現「北屯區小綠肺」歡迎市民造訪漫步。
盧秀燕指出，現址原為台中社會住宅的預定土地，在尊重地方居民及公民團體意見下，市府與財政部國有財產署溝通後簽訂代管契約，並進一步將約5400平方公尺閒置的土地改造為具「荔枝老樹公園」，現場不僅保留逾半世紀的老樹，原訂社宅也持續推動，由原本北屯社宅計畫換到西屯國安段社宅，易地興建、基地更大、社宅戶數更多。
建設局長陳大田表示，荔枝老樹公園的開闢計畫透過「低強度、低衝擊」的綠美化手法，進而保育園區內具歷史意義的老欉荔枝群及其他樹木，另外保留原冷卻池遺跡，使其成為「雜草生態演替空間」，成為都市中的「野‧花園」，也成為讓自然生物可利用的「生態跳島系統」。搭配相關解說設施，讓土地所蘊藏的價值，能夠讓更多市民朋友認識瞭解。
建設局說明，工程規劃設計過程中共同邀集地方團體及專家學者實地踏訪，聆聽相關改善建議，藉由「棲地保育、低度擾動、簡易綠化」三項重點進行環境開發，並設置有社區學習花園、照明設施及景觀散步道等，實現「北屯區小綠肺」願景目標，歡迎市民造訪漫步。
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