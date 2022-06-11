台中首座荔枝老樹公園完工，市長盧秀燕11日親自主持完工祈福典禮。（馮惠宜攝）

台中首座荔枝老樹公園保留了園區內具歷史意義的老欉荔枝群及其他樹木。（馮惠宜攝）

台中北屯區東山段91、92及96等3筆地號國有土地，原為社宅預定地，唯園內有百餘株荔枝老樹，在地方人士陳情下，社宅易地興建，由台中市建設局打造台中首座荔枝老樹公園，兼具「生態保育」及「人本環境」，工程已於今年4月完工，市長盧秀燕11日參加完工祈福典禮時表示，實現「北屯區小綠肺」歡迎市民造訪漫步。

盧秀燕指出，現址原為台中社會住宅的預定土地，在尊重地方居民及公民團體意見下，市府與財政部國有財產署溝通後簽訂代管契約，並進一步將約5400平方公尺閒置的土地改造為具「荔枝老樹公園」，現場不僅保留逾半世紀的老樹，原訂社宅也持續推動，由原本北屯社宅計畫換到西屯國安段社宅，易地興建、基地更大、社宅戶數更多。

建設局長陳大田表示，荔枝老樹公園的開闢計畫透過「低強度、低衝擊」的綠美化手法，進而保育園區內具歷史意義的老欉荔枝群及其他樹木，另外保留原冷卻池遺跡，使其成為「雜草生態演替空間」，成為都市中的「野‧花園」，也成為讓自然生物可利用的「生態跳島系統」。搭配相關解說設施，讓土地所蘊藏的價值，能夠讓更多市民朋友認識瞭解。

建設局說明，工程規劃設計過程中共同邀集地方團體及專家學者實地踏訪，聆聽相關改善建議，藉由「棲地保育、低度擾動、簡易綠化」三項重點進行環境開發，並設置有社區學習花園、照明設施及景觀散步道等，實現「北屯區小綠肺」願景目標，歡迎市民造訪漫步。