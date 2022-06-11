今年26歲的日本寫真偶像天木純(天木じゅん)，擁有清新甜美臉蛋以及核彈級I罩杯豐滿上圍，因此被封為「東洋乳神」，加上曾是偶像團體「假面女子」的成員，因此知名度與人氣都高，擁有一票死忠粉絲，是許多男性心目中的性感女神，天木純平時經常透過社群分享生活與辣照，她近日積極宣傳自己的寫真集，大尺度照片讓網友嗨爆。

天木純近日發行寫真作品，昨（11日）更新Instagram，發布的大尺度照片讓粉絲鼻血狂噴，照片中天木純一頭長髮微濕，全身看起來沒有穿任何衣物，她微微傾身，倒出雪白美胸，還不忘對著鏡頭露出甜美微笑，畫面讓網友暈爆。不過也有網友發現，畫面中的天木純兩邊胸型不太一樣，似乎是一大一小，根據醫學資訊指出，兩側乳房大小不一樣是正常現象，且不影響觀賞美感。

她也不忘宣傳寫真集活動，預告6月19日下午3點會在秋葉原舉行活動，到時候她會穿著泳裝等待粉絲們，寫真集於6月16日正式發售，7月15日會額外販售寫真集的DVD，限量10盒。為此她特別預約了皮拉提斯課程，幫助自己塑造絕佳的身材曲線，她上了一個小時的皮拉提斯後，和粉絲分享肚子的線條有變緊實，意識到呼吸和內在訓練的重要性，更開心表示以後一定會定期去上皮拉提斯，要成為一個美麗的女人。照片中天木純在運動器材上自拍，她穿著緊身的粉色運動服，看起來相當自在。