大陸河北省唐山市機場路某燒烤店10日凌晨2點40分許，發生尋釁滋事、暴力毆打他人案件。9名男子搭訕不成，惱羞成怒，群毆兩名女子，警方姍姍來遲事件，經網友將現場視訊上網，引發全大陸熱議眾怒，經警方漏夜跨省全力緝捕，先於10日晚間將主嫌陳X志、劉X獲歸案，其他嫌疑人陸續落網。11日下午，在江蘇警方協助下，唐山警方將在最後一名涉案人員沈X俊抓獲。9名涉案人員全部歸案，正進一步偵辦中。當事2受傷女子傷勢穩定。

唐山市公安局路北分局消息，經唐山警方連夜開展工作，兩主嫌疑落網後，6月11日凌晨，抓獲李X瑞等3名涉案人員。同時，唐山公安機關已組織警力赴外省行抓捕其他4名外省籍涉案人員。

為盡快將涉案人員抓捕歸案，唐山公安機關抽調精幹力量組成抓捕組趕赴江蘇，在江蘇警方大力支持配合下，於11日上午將陳X亮、馬X齊等3名涉案人員在某檢查站抓獲。最後一名涉案人員則在下午被抓。

警方初查，案發時，犯嫌陳X志進入燒烤店內，騷擾正在用餐的4名女子中一人並毆打對方，隨後陳X志同行用餐人員劉X等衝入店內毆打被害人，並將被害人拖至店外繼續毆打。案發後，犯嫌逃離現場。目前兩名受傷女子正在醫院接受治療，傷情穩定，無生命危險；另兩名女子傷勢較輕未住院治療。

唐山市公安局路北分局稱，兩名主嫌已被依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人抓捕後警方嚴格依法處置，堅決維護受害者合法權益。