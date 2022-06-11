今天在大聯盟場上天使以3：7不敵大都會，才剛中止14連敗的他們開心一天又輸球了，此戰天使派出迪亞茲(Jhonathan Diaz)登板先發，不過他僅投了1.2局就狂失3分，成為最後的敗戰投手，而打線部分馬爾許(Brandon Marsh)貢獻雙響炮獨攬3分打點，不過這就是天使全隊的分數，大谷翔平則繳出4支1表現。
天使上一戰靠大谷在投打上的驚人表現中止14連敗，但今天他們又被打回原形，先發投手迪亞茲首局狀況就不穩，接連被敲安打、投出保送，所幸沒有失分，不過到2局更慘，吞下4支安打，還投出1次保送，坎納(Mark Canha)的二壘安打將分數拉開到3：0，天使也隨即換下迪亞茲，以防對方繼續得分。
2局下天使左外野手馬爾許敲出2分炮，89.9 mph變速球被他轟出右外野，但火力卻趕不上投手掉分的速度，旺茲(Andrew Wantz)4局慘遭尼莫(Brandon Nimmo)轟出陽春炮，第6局大都會繼續用安打奪下3分，比數拉到7：2，雖然下半局馬爾許又貢獻了全壘打，但只追回1分，7到9局雙方都沒攻勢，天使無奈吞敗。
大谷今天表現普通，4打數僅擊出1安打，首次敲出飛球被接殺，第二次敲滾地球出局，第三次成功擊出一壘安打，下一棒隊友安森尼阮棟(Anthony Rendon)選到保送，讓他前進到二壘，不過最後還是無功而返，目前大谷打擊率是.247，近7戰狀況不錯，有8支安打(1轟)2分打點、選到3次保送，打擊率.296。
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