員警查獲每包4.3克之毒品咖啡包99包、0.2克K他命毒品1包、K菸盒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前深夜有一名26歲的黃姓男子及同行22歲的施姓男子開車闖紅燈，員警巡邏時見狀立即將其攔停，在警方盤查時，兩名男子對於車主是誰交代不清楚，說話含糊不清，使得員警起疑，眼尖的員警用手電筒檢查車內時，發現車上有K菸盒，進而打開車門搜車，查獲每包4.3克之毒品咖啡包99包、0.2克K他命毒品1包、K菸盒。訊後依《毒品危害防制條例》規定移送臺灣高雄地檢署偵辦。

林園分局港埔派出所所長與員警9日深夜1時巡邏時，行經林園區東林西路與田厝路口時，發現一輛黑色自小客車闖紅燈，見狀便立即上前攔查。車上黃男、施男兩人面對警方詢問車主時，交代不清不楚，辯稱是跟朋友借的，還報錯名字，此舉讓員警覺得可疑，經過手電筒檢查車內時，眼尖的所長先發現駕駛座底下有K菸盒。

發現K菸盒後，便要求黃男打開車門繼續搜查，又發現駕駛座底下還放有9包毒品咖啡包，在右後座發現牛皮紙袋包裝的90包毒品咖啡包。總共查獲99包毒品咖啡包、1包K他命、K菸盒。員警將2人以現行犯逮捕，帶回派出所訊問。

據了解，事後查詢自小客車為權利車，兩人均從事維修工相關行業，都沒有毒品相關前科，而為何車上那麼多毒品？黃男供稱均為自己吸食用，並沒有打算販賣給他人。兩人訊後依規定移送臺灣高雄地檢署偵辦。

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