曾沛慈自爆拍吻戲當下好想呼吸。（八大提供）

曾沛慈和胡宇威戲裡感情升溫。（八大提供）

胡宇威在劇中是位喜歡平凡的富二代。（八大提供）

胡宇威、曾沛慈在《親愛的亞當》中互動升溫，隨著劇情開展，雙方關係大躍進，令人臉紅心跳的吻戲即將登場。2人都憋氣詮釋深情畫面，但曾沛慈竟把胡宇威的嘴唇幻想成黏土：「就想像你手上現在有四片黏土，沾了水，你要把它們黏在一起，但不能變成一坨喔！」

曾沛慈說拍吻戲憋氣憋到好想呼吸，但又擔心一呼氣會弄到胡宇威臉上，胡宇威笑說：「若還有鼻涕的話，那真的會尷尬。」且曾沛慈怕接吻的時候法令紋被擠深、鼻子歪掉拍得很醜，還擔心笑場、或拍完後下意識在對方面前擦嘴巴，「怕對方誤會我在嫌棄他啦。」

相較曾沛慈的擔心，胡宇威則認為吻戲自然舒服就好。2人不約而同把吻戲的浪漫唯美歸功給劇組工作人員，透露在燈光、音樂的搭配中，再加上深情的取鏡拍攝，就能成就一場甜蜜的吻戲。

此外，《親愛的亞當》與區塊鏈企業攜手合作推出專屬NFT，並隨機附贈與男女主角胡宇威、曾沛慈線上視訊一分鐘、演員空降個人社群留言，以及演員親筆簽名戲劇酷卡套組與口罩共三款專屬彩蛋。八大原創戲劇《親愛的亞當》每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。