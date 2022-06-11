大陸應急管理部11日通報，據大陸氣象部門預報，未來3天，江南和華南地區自北向南將有強降水，湖南、江西、浙江、福建、廣西、廣東、雲南東部、貴州等地有大到暴雨，局地有大暴雨，單點或有特大暴雨。大陸國家防總繼續維持防汛Ⅲ級應急回應，並派出4個專家組趕赴福建、江西、貴州、雲南、廣西、湖南等地協助指導強降雨防範工作。

大陸國家防總副總指揮、應急管理部部長黃明強調，要認真貫徹落實習近平關於防汛救災重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，立足防大汛、抗大險、救大災，進一步夯實各級各部門防汛責任，抓細抓實各項防汛救災措施，確保人民群眾生命財產安全。

大陸國家防總祕書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文11日主持防汛專題視頻會商調度，與中國氣象局、水利部、自然資源部會商研判，視訊連線浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等地防指和消防救援總隊、森林消防總隊，學習貫徹習近平重要指示精神，分析研判當前汛情和發展趨勢，研究部署重點地區強降雨防範應對工作。

會商強調，要增強風險意識，樹牢底線思維、極限思維，把「兩個至上」理念貫穿到防汛抗洪搶險救援的各個環節，壓緊壓實各項防汛措施。

要進一步落實防汛責任，在前期工作的基礎上再檢查、再部署、再落實，特別是鄉村、水庫等基層一線要責任到崗、責任到人。

要持續查漏補缺，深入開展各類防汛安全風險隱患排查整改，突出重點部位巡查防守，加強在建工程安全防範，及時總結防汛經驗教訓，補齊短板弱項。

要加強會商研判，加密監測預報頻次，強化預警回應聯動，突出防汛風險和防禦重點，有針對性地安排部署防範應對措施。

要做好應急準備，在薄弱地段、危險區域預置搶險救援力量物資，發現險情及時有力處置；做好危險區群眾轉移避險，確保群眾安全。要強化督促指導，各級防指要加強檢查督導和業務指導，做好指揮統籌，整合應急資源，切實把防汛責任、防範措施落實落地。