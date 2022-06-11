台大公衛學院教授詹長權指台灣染疫死亡數13天就翻倍，速度是全球第2快，遭衛福部長陳時中怒斥「亂比一通」，雙方隔空交火。民進黨前立委郭正亮則直言，「陳時中已經找到可以圓滿參選的藉口」，因為連陳自己都講「台灣的確診黑數可能是3倍」。此說法引熱議，大批網友表示「不意外」，認為陳想選舉的心早已昭然若揭。

郭正亮昨日（10）在網路節目《踢批批開講》中表示，現在陳時中已經找到可以圓滿參選的藉口，「因為他自己已經講了，我們台灣的確診黑數可能是三倍」。郭也坦言，現在說出這句話，「不就代表衛福部管理有問題嗎？」

國內昨日新增68311例本土個案，以及213例染疫死亡，單日死亡個案連3日創新高，引發民眾恐慌。針對國內死亡率，郭正亮直言：「陳時中就希望我們比新加坡和韓國要低，我認為是做不到啦。」

郭正亮的言論引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「我只能說：不意外」、「不意外+1」、「意外嗎？驚奇嗎？陳時中想選舉的心就如司馬昭之心」、「他等選市長的心根本昭然若揭」、「來啊，選台北啊，以為是中南部嗎？笑死！好膽來選！笑你不敢！」「防疫做成這樣還敢想選舉？反正民進黨就是只會選舉，治國再說」。