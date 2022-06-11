關務署台北關表示，自今年年1月至5月15日止，該關於桃園機場查獲出入境旅客攜帶超額現鈔未依規定申報案件計18案，總計沒入新台幣85萬700元、人民幣18萬4100元、美金13萬1000元及日幣419萬元。

台北關表示，旅客未依規定向海關申報，涉及違反《洗錢防制法》第12條第1項第1款及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第38條第1項規定，海關可依同法第12條第4項及同條例第92條第1項，對其攜帶之超額現鈔部分全數沒入，並通報法務部調查局。

台北關進一步表示，洗錢防制法所規定攜帶現鈔限額為：新台幣10萬元、人民幣2萬元、外幣總價等值1萬美金，旅客攜帶超逾限額之現鈔未向海關申報或申報不實，將依洗錢防制法規定，沒入超額部分。

台北關再次呼籲，旅客出入境應遵守相關法令規定，主動向海關申報，配合查驗，加速通關流程及減少滯留國際機場時間。另亦請旅客遵守各項防疫規範，共同防疫，守護健康。