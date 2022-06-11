新竹市今11日新增1490名確診個案，今年以來累積5萬394名確診個案，目前累積居家照護者為9195人、居家隔離者為3655人。
市府表示，已完成竹市37所國小校園巡迴施打，5至11歲兒童整體疫苗涵蓋率達74％，目前仍提供2大兒童疫苗施打管道，分別為體育館施打站隨到隨打，及指定診所預約施打。
市府表示，體育館施打站（公園路295號）下周持續提供符合中央規定接種資格民眾輝瑞疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打；開站時間為周一至周五上午8點至11點，下午14點至17點；兒童及成人劑量不同動線將分流，民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種。
市府提醒，設籍新竹市65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。
衛生局表示，社區醫療站（武陵路25巷側）今日起停止服務，民眾如有需求可洽本市診所預約，如尚有疑問，請洽居家關懷中心03-5320900，由專人服務。
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