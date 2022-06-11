牧森將擔任影展片《內陸帝國》開場引言人，於映前為觀眾介紹電影。（周子娛樂提供）

入選今年北影「非常新人」的演員牧森，驚傳連環車禍，7日晚間從台中開車回台北時行經國道三號，前車疑似因大雨視線不良無預警緊急煞車，導致後方來車未能及時反應，包含他在內共4台車連環撞擊。

驚魂未定的牧森坦言：「當時不斷聽到撞擊聲，自己的車子也卡在裡面，無計可施的感覺真的很恐怖。」下車檢查，發現車尾多處凹陷損壞，所幸無人員受傷，赴警局做完筆錄之後到凌晨時分才順利返家。事後他樂觀地表示：「人平安最重要，只是車子的左邊屁股裂開，估計要花一筆錢修車了」。

牧森入選今年台北電影節「非常新人」，星途備受矚目，他收到入選通知時非常驚訝，開心到腦袋一片空白，過了許久才醒過神。近期他也收到許多不同類型的戲劇演出邀約，期待能透過新的角色磨練自己的演技，感謝台北電影節給予這個特別的機會和身份，能用不同的角度體驗影展、認識更多演員與電影人。

同時牧森也將擔任影展片《內陸帝國》開場引言人，於放映前為觀眾介紹電影，該場次為7月4日晚間18：20於臺北市中山堂放映。