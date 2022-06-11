台中市長盧秀燕表示，台中市11日新增本土確診1萬1341例，並新增16例中重症、19例死亡個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府6月6日起推出「醫起守護」計畫，截至10日已完成168家機構，篩檢1萬1438人，當中篩檢出陽性個案有622人，陽性比率是5.4％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(11)日新增本土確診1萬1341例，並新增16例中重症、19例死亡個案。台中市長盧秀燕於疫情記者會表示，中南部仍在疫情高原期；另盧秀燕也說，台中市展開長照機構「醫起守護」篩檢計畫，第一輪已完成168家，確診率達5.4％，6月13日起將展開第二輪，全部會再篩檢一次。

盧秀燕說，中央今日更改計算方式，從統計到前一天晚上24點，改為從前一天中午到隔日中午，所以今天確診數為1天半的數字，但確診數也顯示中南部仍在疫情高原期。

台中市衛生局副局長邱惠慈說，台中市11日也新增16例中重症，年齡界於45到93歲，全都有慢性病或癌症病史，其中有5人未有接種疫苗紀錄；另中央也公布台中有19例死亡個案，年齡層界於45到94歲，也全有慢性病或癌症病史，其中有8位未接種疫苗，由於未打疫苗者的染疫死亡率為打過三劑者的6.7倍，呼籲符合接種條件的市民儘速接種，增強免疫力。

盧秀燕指出，台中市政府6月6日起推出「醫起守護」計畫，針對全台中老人福利機構、身障安置機構、兒少安置機構及一般護理之家、精神照護等170家機構的工作同仁與住民，進行大規模篩檢計畫，人數約1.2萬人，由媒合醫療院所來篩檢、看診、給藥，統計到昨日已完成168家機構，篩檢1萬1438人，當中篩檢出陽性個案有622人，陽性比率是5.4％，剩下2家機構也將在11日完成。而完成第一輪篩檢後，市府將於下周一持續展開長照機構「醫起守護」第二輪篩檢計畫。