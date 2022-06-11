南投縣今天新增本土確診人數1584例，南投縣府衛生局表示，在5至11歲兒童疫苗接種部分，接種人數已達2萬222人，接種率約為81％。在傳出確診兒童疑似腦炎後，家長希望孩子接種的意願大增，有意願在校園接種BNT疫苗人數計1萬1682人，實際接種人數共計1萬零28人，接種率為86％。

南投縣衛生局指出，今天新增1584例外，截至6月10日累計確診人數3萬3413例，居家隔離人數3342例。今天已解除隔離1872例，居家照護人數有9萬502例。

在兒童疫苗接種部分，南投縣衛生局表示，全縣5歲至11歲兒童施打BNT疫苗人數有1萬3035人、施打莫德納疫苗有7187人，總接種人數2萬222人，南投縣該年齡層總人口為2萬5048人計算，接種率約為81％。

衛生局表示，新冠肺炎傳出確診兒童疑似腦炎後，家長希望孩子接種的意願大增。國小5歲至11歲校園BNT COVID-19疫苗集中接種作業，從5月25日起至6月10日止，計有137所學校辦理接種工作，有意願在校園接種BNT疫苗人數計1萬1682人，實際接種人數共計1萬零28人，接種率為86％。

衛生局指出，各鄉鎮兒童疫苗接種率如下，集集鎮接種率95％最高，其次是國姓鄉87％，水里鄉86％、竹山鎮84％、仁愛鄉83％、埔里鎮83％、草屯鎮83％、名間鄉82％、鹿谷鄉81％、魚池鄉80％、信義鄉80％、南投市74％、中寮鄉70％。