彰化縣政府提供安心健康防疫，包含血氧機。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

長者打疫苗送500元禮券和兩劑快篩試劑。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣提供防疫即時訊息和諮詢。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7萬9663例確定病例，彰化縣新增5991例，這波確診彰化已首度突破十萬人，累計10萬2201人確診，累計居家隔離人數也達11萬736人，目前隔離人數8994人，平均每12人就有1人確診了，「確診者無所不在」。

彰化疫情持續在高原期，今天又新增了5991例，確診幾乎無處不在了，居家抗原快篩人數幾乎也是彰化縣人口一半了，縣長王惠美再次呼籲打疫苗很重要，能增加保護力。

王惠美表示，彰化縣疫苗第一劑接種率平均已經超過9成，在5至11歲，施打率也有78.3％。疫苗第二劑接種率平均值也有提升，18至29歲已經到92.6％，12至17歲83.3％。疫苗第三劑接種，打疫苗能加強保護力，提醒大家打疫苗更有保護力。

王惠美指出，國內出現了孩童多系統炎症徵候群(Multisystem inflammatory syndrome in children， MIS-C)，是感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2％，提醒家長注意，兒童及青少年確診後6週內持續發燒，如有腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈，等症狀，要立即就醫評估。近期高雄就有出現孩童眼睛充血的案例，請家長多加留意。

王惠美也表示，確診者提供安心健康防疫包，裡面有血氧機，血氧機用完請歸還，目前市面上已經很難買得到了，請留給比較需要的使用者。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，持續監測抗病毒藥物每日使用情形逐漸增加，使用率已逾10％，主要是給特殊族群使用。孩童如果要打疫苗，目前BNT的量都相當足夠，沒有接受安排校園接種，也可自行預約到診所接種。