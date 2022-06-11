大陸海關總署10日宣布6月13日起暫停台灣石斑魚輸入大陸，台南石斑魚成魚養殖數量，占全台5％，市府農業局表示，將配合農委會提出4項因應措施，助漁民度難關。

市府農業局統計，台南石斑魚養殖面積約510公頃，分布安南區、七股區、北門區為主，其中的9成、約460公頃是魚苗養殖；另外1成、約50公頃為成魚養殖，產量980公噸，占全台5％。

台灣石斑產業受疫情影響，政府近2年來極力推廣內銷，因此外銷量從2019年的1萬4057公噸，到了2021年變為6681公噸，不過去年外銷大陸的比例約91％，大陸禁止進口石斑魚，推估受影響數量達3600公噸。

市府農業局漁業科長吳國霖說，台南石斑魚養殖面積，以養殖魚苗為大宗，今年因為育成率不佳，養殖數量減少，如今大陸宣布禁止台灣石斑魚，未來石斑魚魚苗需求量可能會降低，使得漁民轉而培育其他魚類的魚苗。

吳國霖說，針對農委會提出的4項因應措施，包含「提升水產的安全與品質」、「配合調節上市產量，降低市場飽和壓力」、「強化各項行銷活動擴大內銷」、「加強海外通路拓銷」，市府會配合全力落實。