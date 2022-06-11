社口派出所於社口郵局阻詐成功。（警方提供）

豐東派出所於南陽郵局成功阻詐。（警方提供）

國內疫情嚴峻長輩畏懼感染足不出戶，詐騙集團趁虛而入「連環詐」。豐原警分局10日一天內與金融機構共同合作，攜手阻止3件險遭詐騙匯款、攔阻金額39萬9300元；警方指出，詐騙集團最擅長利用「假交友真詐騙」，以「愛情幻想」建立民眾戀愛幻境，易使民眾陷入迷茫，趁機詐騙長輩血汗錢

警方指出，一名中年男子10日到豐原郵局要求匯款29萬9300元，表示在網路上認識在伊拉克擔任美軍的女子，退休後要到台灣來和他共同生活，希望男子代收包裹，並要求前往匯款；經豐原派出所與郵局行員聯合勸說阻詐成功。以「愛情」迷湯讓民眾陷入幻境，意圖詐騙金錢。

同樣是「假交友、真詐財」。一名上年紀的婦人，10日到豐原區社口郵局要求匯款5萬元，表示在網路上認識一名男子，指名要匯款到聯合國讓對方來台灣，兩人就能長相廝守、共度晚年；該婦人被愛情一時沖昏了頭，經由社口派出所與郵局行員聯合勸說阻詐成功。

警方表示，一名上年紀的男子，穿一雙雨鞋至豐原南陽郵局要求匯款5萬元，表示他在網路上認識一名女子，該女子說因家有急用要求男子前往匯款，隔幾天就會來與他相會，順便將5萬元歸還；經豐東派出所與郵局行員聯合勸說方免受騙。

警方強調，粉紅陷阱無所不在？疫情期間更是猖獗！詐騙集團鎖定年長者私下與異性交往，不敢讓子女或親人知道，就讓詐騙集團趁虛而入，尤其以「愛情幻想」為手段，不分男女及年齡幾乎是「凡人無法擋」，提醒民眾務必謹慎求證，避免被害荷包失血。

詐騙失血荷包