中國大陸先後禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧進口，近日再度以檢出禁藥等為由，全面禁止我國石斑魚銷陸，對此，有學者表示，農委會已針對鳳梨、釋迦、蓮霧等問題已在WTO的SPS（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫）例會中二度提出關切，但淪為各自表述，呼籲應要考慮出WTO爭端解決機制。

逢甲大學應用經濟系教授楊明憲表示，中國大陸一再以檢疫為理由，對我國高度集中在中國大陸的農產品禁止輸入，是否有符合WTO 的SPS規範仍有待探討，而兩岸防檢疫相關機制已不能發揮作用，農委會也想透過WTO解決問題，因而在SPS例會上二度提出特定貿易關切，但卻淪為各自表述。

楊明憲認為，因此應該要考慮提出WTO爭端解決機制，或是仲裁機制等，不應跟過去一樣退讓，否則恐怕會繼續發生。至於提出爭端解決恐怕未來解決問題，他說，至少也要表態，也讓所有會員國知道中國的舉動。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆說，大陸禁止我石斑魚輸入後，魚價短期內勢必會有波動，目前農委會的措施希望穩住短期魚價，但由於石斑魚大家只習慣在宴會、喜宴場合享用，中長期可能仍要開拓其他市場或是多元加工走進家庭中，否則就只能走到減養或轉養。

至於外界認為午仔魚大陸依存度也相當高，可能是下一個對象，侯彥隆則認為，全世界只有台灣大量養殖午仔魚，其餘國家多半是捕撈，加上大陸對午仔魚需求大，短期內應該還不至於有影響。