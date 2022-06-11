桃園11日新增6487例本土確診個案，衛生局長王文彥指出，市內13個社區醫療採檢站因看診、採檢人數下降，從下周一起將裁減2站，而原本每天開設的醫療採檢站也將縮減為5至6站。

王文彥說，因系統轉檔問題，原本確診個案是累積到昨天晚上12點止，但今天早上的確診個案數也被納入，因此確診個案數才有上升的狀況。依年齡分布分析，65歲以上佔10％，小於18歲的佔20％，目前居家隔離有8733人，有4萬6575人採取居家照護，累計有34萬人採取過居家照護，有視訊診療的約97％。

王文彥表示，市內有13個社區醫療採檢站，10日不到600人看診、約700人採檢，下周一會裁掉2站，每天開設的醫療採檢站也將縮減為5至6站，如下周一（13日）早上僅中路、瑞興、龍岡、龍潭戶政及觀音社區採檢站有開，社區醫療採檢站詳細開設狀況與站點可上衛生局官網查詢。

王文彥談及，盼疫情能逐漸趨向平緩，桃園市11日也於25個疫苗接種站開打BNT疫苗，近期有不少長者詢問第4劑的施打時間，須與第3劑相隔滿5個月，大部分的長者約在本月下旬才能接種第4劑疫苗，屆時市府會再安排造冊接種。