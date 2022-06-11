周五美股再度出現重挫走勢，道瓊及S&P500指數各下跌2.73％、2.91％，那斯達克及費城半導體指數更分別重跌3.52％、3.60％，令市場難安。櫃買中心11日表示，國際主要股市受通膨持續升溫及各國央行升息等因素影響，近日大幅震盪；櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面穩健，投資人應理性審慎看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心指出，今年以來國內經濟持續表現穩健，依據主計總處及其他主要預測機構咸認為今年台灣經濟成長率可達4％左右，上櫃公司今年營收表現也跟上經濟趨勢，上櫃公司今年5 月的單月營收為2,306億元，較4月成長約5.35％，且較去年同期成長約7.02％。今年1至5月累計營收為1兆1,164億元，較去年同期成長約8.35％，顯示上櫃公司基本面穩健，營收表現持續維持成長動能。

櫃買中心表示，由於上櫃公司近期財務業務表現優異，有基本面作為支撐，投資人無須過於恐慌，建議投資人可持續關注基本面表現佳、殖利率高之個股，理性審慎分析投資策略及相關情勢。