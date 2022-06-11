國民黨基隆市長參選人謝國樑自去年提出「Let's go 電動一下」政見後，在許多公開場合都談到這個政見。日前他南下台南，拜訪國內電動機車三大品牌之一的宏佳騰，除參訪宏佳騰外，也與經營團隊深談兩小時。

去年10月，謝國樑提出「Let's go 電動一下」的想法，年輕人只要參與政府推出的公益計畫，配合老舊機車汰舊換新的政策，就可以讓年輕人擁有一部全新的電動機車。

這個想法的細節，則是搭配「團購、行銷、共享、公益」四大主軸，政府透過團購或大量採購，降低取得成本，讓民眾能夠免費取得全新的電動機車。而參與計畫的民眾，則是必須要擔任弱勢團體志工，一起打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

另外，政府也可以透過創新的行銷手法產生收益，連結車聯網的合作，設計回饋分潤，讓電動車與UBike共存，成為城市大眾運輸工具的一部分。

為此，謝國樑日前南下高雄拜訪宏佳騰，並與經營團隊深談兩小時，討論國際上「碳權」、「碳足跡」的應用與落實等議題，雙方交流熱烈。

謝國樑表示，電動車和環保減碳絕對是未來的趨勢，將來若能逐步讓基隆的就業青年，把傳統油車汰換成電動機車，不但符合國際潮流，也絕對是走在正確的道路上。他強調，政府關心年輕人，年輕人透過公益來關懷弱勢朋友，讓社會產生善的循環，這是幫助基隆成為有愛城市的第一步。謝國樑說，未來會繼續拜訪其他兩家大型電動機車品牌，取得業界最新的環保與電動車資訊。