1965年女星李菁主演生涯第一部電影《魚美人》，勇奪第12屆亞洲影展影后，因當時她不過17歲，而獲得了「娃娃影后」封號，資深媒體人麥若愚近日上節目，揭露她戲劇化的一生，驚吐原本身為圈內富婆的李菁，因染上惡習而生活過得越來越差，2018年警方發現一個獨居阿嬤陳屍家中多時，一查才驚訝發現，她不是普通老太太，而是一代影后李菁。

李菁當年不顧父母反對，前往邵氏旗下「南國實驗劇團」報考第二期學員，因此錄取，之後被邵氏電影簽了8年合約，開始影星之路，麥若愚在《命運好好玩》節目透露，李菁17歲時第一次擔任電影女主角就爆紅，個性海派的她有著好人緣，因電影戲約不斷而賺大錢，相傳不到30歲，她已經累積破億身家。

跟許多走紅的女星一樣，李菁走紅後積極拓展事業版圖，自創了電影公司，還投資股票跟房地產，財富因為「錢滾錢」迅速累積，成了圈內數一數二的富婆，但她並未因人美又多金而一生幸福，事實上李菁在演藝圈發展很好，情路卻是相當坎坷，她自香港來台拍戲，原本有個穩交10年的男友「雷公子」，但因李菁跟梁赫群父親梁修身傳緋聞，被男友懷疑兩人有一腿，因此鬧翻，之後男方因病過世，讓李菁大受打擊。

交往多年的男友過世，讓李菁大為崩潰，之後她再也不談戀愛，但卻迷上了賭博，不但逐漸減少工作量，還把億萬身家全都敗光，1983年時，一路陪伴她的母親過世，李菁傷心欲絕，因此宣布退出演藝圈，晚年一場空的她，自此獨居香港，之後36年行蹤成謎。

直到2018年香港消防人員接獲報案，前往一處被通報傳出惡臭的民宅，破門發現裡頭有名死亡多時的69歲阿嬤，屍體嚴重腐爛，散發陣陣屍臭，一查才知道是一代影后李菁，而因為她的家人在上海，辦理相關證件需要時間，李菁在邵氏的一票朋友不忍她就這樣腐爛沒人認領，於是林青霞、徐小明、白雪仙等影星都出面表示，願意幫忙處理喪葬費用，讓她入土為安，結束69年高潮迭起的一生，也感嘆李菁曾經身為一代影后，晚年竟淪落至此。