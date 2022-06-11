今天在大聯盟場上傳出令人訝異的消息，前陣子遭教士指定讓渡、選擇成為自由球員的坎諾(Robinson Cano)又找回工作，教士選擇用小聯盟合約重新簽回他，近期他將去3A報到。教士如此有情有義的行為也讓外界感到意外，因為39歲的坎諾之前就拒絕球隊下放小聯盟，轉為自由球員，如今才短短一周他又回來了。

The #Padres have signed Robinson Canó to a minor league contract and assigned him to Triple-A El Paso. — San Diego Padres (@Padres) June 10, 2022

坎諾5月初遭大都會指定讓渡，接著教士給了他機會，不過他表現更加悽慘，一共為球隊出賽12場，33打數僅敲出3支安打、貢獻1分打點，打擊率0.091，吞下10次三振，使得6月初又被指定讓渡，當時球隊選擇將他下放小聯盟，可是坎諾並不願意，因此淪為自由球員，當時如此決定讓外界看衰，認為他很可能因此淡出大聯盟。

沒想到教士卻認為他還有本事，總教練馬文(Bob Melvin)如此說道：「我們還是相信坎諾有實力，他需要更多打席來調整，他能找到節奏。」而這次坎諾或許也沒理由拒絕了，畢竟這已經是目前重返大聯盟最近的路，要獲得別隊青睞機率微乎其微，若能在小聯盟展現實力，教士有很大機率是召回他的首支球隊。