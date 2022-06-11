自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

竹縣疫苗施打站資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣11日新增1842例新冠肺炎本土案例，分別為914名男性和928名女性，年齡分布0歲至96歲，12歲以下246人，65歲以上212人，多數集中在18至64歲青壯年，約占70％，無症狀者1801人，約占98％。針對5-11歲第2劑、公費對象第1類醫事人員第2次追加劑的施打，將待指揮中心公布後盡速實施接種。

新增1842例本土個案分別分布在竹北市626例、竹東鎮343例、湖口鄉242例、新豐鄉170例、新埔鎮147例、關西鎮110例、芎林鄉40例、橫山鄉32例、寶山鄉33例、北埔鄉18例、峨眉鄉17例、尖石鄉42例、五峰鄉22例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離2021人、居家照護列管人數7234人。

疫苗接種資訊方面，新竹縣各合約院所、衛生所持續提供新冠肺炎各廠牌疫苗接種服務，本月11日起至17日規畫多所衛生所預約或隨到隨打接種，請鄉親多加利用。65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全、免疫力低且病情穩定者，已可透過各衛生所或合約醫療院所預約施打第2次追加劑（第4劑），無論先前劑次接種廠牌，第2次追加劑疫苗可選擇莫德納半劑量或BNT、高端疫苗全劑量。

指揮中心專家會議建議，5-11歲兒童COVID-19疫苗2劑間隔4-8周以上，且建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種，若有特殊情形如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。另指揮中心考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，建議「COVID-19疫苗公費接種對象-第1類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）」可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑，建議與第1次追加劑間隔5個月。

快篩試劑發放資訊方面，第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售已自6月6日實施，持有健保卡／居留證之民眾，無年齡限制，每人均可購買。販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑實名制健保特約藥局及衛生所。

5月1日至5月25日確診，且有使用過疾病管制署自主疫調系統BBS的民眾如需補發證明也可以透過自主疫調用戶補填同住親友及下載居隔證明申請補發，網址如下 ：(https：／／pbbs.cdc.gov.tw／pbbs／apply／Index.init.ctr？openExternalBrowser=1)