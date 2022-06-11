尖山國小創隊老教頭劉恆亮與校友歡喜合照。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市尖山國小百年校慶，縣議員張淑芬、鄭聚然等人到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市尖山國小百年校慶，學生們以陶笛吹奏生日快樂歌替學校慶生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持尖山國小新建操場啟用及百年校慶。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、協和慈善基金會董事林光清（右）與老校友一同歡喜合照。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市尖山國小百年校慶，幼兒園學生們跳舞替學校慶生。（謝明俊攝）

頭份市尖山國小百年校慶 同慶新建操場完工啟用

苗栗縣國小足球發源地頭份尖山國小，現在有了全新的人工草皮足球場，花費1千1百萬元重新整建的尖山國小運動場，場中央鋪設全新人工草皮，專供學校足球隊練球、比賽使用，最高興的人要算是足球隊的老教頭劉恆亮，苗栗縣長徐耀昌11日舉行啟用儀式時，不忘向老教頭問候，期望小選手們能在全新球場上磨練出更好的球技，拿回亮麗的成績。

11日的新操場啟用儀式，也是尖山國小創校百年紀念，尖山國小歷年來培養了無數社會中堅人才，例如現任苗栗縣政府秘書長陳斌山就是校友之一，是南頭份最重要的教育搖籃之一，因此，11日活動中，有許多老校友回校慶賀，有校友特別沖著足球隊老教頭劉恆亮而來，指明要捐款給足球隊出外比賽之用，更有年逾8旬的老校友回校憶舊，開心地拉著縣長徐耀昌一同合照，作為紀念。

尖山國小創立於1921年，最初設立頭份公學校尖山下分離教室，最初時是利用鄉間小型屠宰場上課，經過許多師長的努力下，目前學校全力推廣，讓學生在書法、陶笛、足球及田徑等方面皆屢獲佳績。

其中，最為人所知的尖山國小足球隊，是由老教頭劉恆亮一手創建，劉恆亮原本就是尖山國小教師，帶領足球隊南征北討，贏得許多佳績，也是苗栗縣基層足球運動的啟蒙人物，所以，11日徐耀昌主持新運動場啟用儀式時，特別向老教頭致意。

尖山國小新運動場是全面整修鋪設新的人工草皮，總經費1120萬元，完工後的新運動場中央部分，規畫成3座小型足球場，可供學校足球隊練習及比賽使用，可以有效減少學童運動傷害，足球隊學生歡喜地在新球場練球，老教頭劉恆亮更是欣慰不已。

影片聯結》https：／／youtu.be／vrCLhmnb0yE。