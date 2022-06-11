大陸禁止台灣養殖業者輸入石斑魚與龍膽石斑魚，永安蘇班長安心石斑創辦人蘇國禎11日表示，這不是單純的養魚問題，而是政治問題，希望政府能拿出對策，好好輔導業者度過難關。永安漁會說，短期內不受影響。

蘇國禎說，大概在今年5月初，就有聽聞大陸方面要對台灣養殖漁業開刀，漁會們也要養殖業者小心。但業者養魚都很小心，因為這是食品安全，魚是要給民眾吃的，不會違規飼養。

蘇國禎指出，大陸不時就拿台灣的農產品開刀，以養殖漁業而言，石斑魚大了就要捕撈，否則會產生大魚吃小魚的慘事。他希望政府除幫業者找通路外，也可以輔導業者作加工、貸款蓋冷凍庫之類的，幫助業者度過難關。

永安漁會說，目前石斑魚價格高漲，可供輸出的漁獲有限，短期間應不致有影響。漁會也會掌握政府後續政策協助配合辦理。另外，漁民也都會配合市府未上市水產品抽驗計畫，目前皆未有聽到被驗出藥殘。