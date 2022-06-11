星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析12星座對舊情人的真實想法，白羊、雙子、獅子最喜歡裝不在乎，其實傷心得要命，天秤、射手療傷期最短，沒幾天就快忘了前任的長相。

▍白羊座

白羊座表面上看起來很灑脫，可能還會假裝忘記對方，其實心裡感到很捨不得，只是不敢表現出來。

▍金牛座

金牛座最喜歡裝大方，還會講一兩句前任的好話，被問分手原因，會說只是因為兩人不適合，其實內心覺得對方很浪費自己的時間，下一個一定要避開這種類型。

▍雙子座

雙子座會安慰自己下一個會更好，分手就分手了，沒什麼好留戀的，但夜深人靜的時候還是會想起對方的好。

▍巨蟹座

巨蟹座不會輕易想要分手，往往是覺得對方把自己傷得太深，心太累而提出分手，偏偏分開後還常常想起對方，擔心對方過得不好。

▍獅子座

獅子座最嘴硬，會裝出不在乎的樣子，嫌棄對方的不是，分手分得好，其實內心傷心得要命，只是絕對不在他人面前示弱。

▍處女座

處女座會假裝檢討自己，看起來好像沉浸在情傷中，其實內心覺得不是滋味，對方條件也不怎麼樣，還敢嫌棄自己，分了就算了。

▍天秤座

天秤座分手後療傷期很短，不過為了維持形象，還是不會明目張膽地玩樂，會假裝低落幾天，其實連前任長什麼樣子都快想不起來了。

▍天蠍座

天蠍座會假裝給祝福，嘴上說「我只希望他幸福」，其實內心詛咒對方都來不及了，覺得前任分手後越倒楣越好。

▍射手座

射手座換對象比換衣服快，分了就分了，別人問起也不知道要交代什麼，只希望大家別再提了。

▍摩羯座

摩羯座分手後會假裝傷心，別人問起也會表示不想提起對方的名字，其實只是覺得繼續交往只會拖累自己，不如趕快分手。

▍水瓶座

水瓶座嘴巴上說是自己沒辦法繼續下去了，所以一定要分手，結果往往是對方受不了他們的古怪，不再包容他們的任性而離開，讓水瓶座感覺很傻眼。

▍雙魚座

戀愛腦的雙魚座每次分手都好像死過一次，看起來非常痛苦，其實他們很快就會開始撒網捕魚，尋找下一個對象，畢竟他們的生活沒有愛情是不行的。