金門今(11)日新增100名新冠確診，累計3315例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(11)日新增100名新冠確診，累計3315例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(11)日新增100名新冠確診，累計3315例。縣府宣布，兒童第2劑疫苗預定6月下旬開打，希望進一步提高疫苗覆蓋率和保護力。

金門今日新增100名確診，累計3315例。目前收治中57例，其中無症狀或輕症42例、中症13例、重症2例；確診者居家照護637例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者107人，目前居家隔離241人，解除居家隔離110人。

縣府表示，依據6月10日中央ACIP專家會議建議，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策後，5歲至11歲兒童COVID-19疫苗接種，第2劑由間隔12周縮短為4周至8週周以上，且建議不可混打，以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種。針對5月初已完成縣內兒童莫德納疫苗施打者564人，縣府將視中央正式來文內容、疫苗到貨狀況、兒童停復課情形，以及考量家長的意見與意願調查後，再另行公布本縣接種方式。目前規畫在6月下旬開始施打，以完整該年齡層的疫苗覆蓋率。

縣府並指出，為提升醫療工作者的免疫保護力，第1類醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑(即第4劑)，並建議與第1次追加劑(即第3劑)間隔5個月。