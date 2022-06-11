女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，遭大陸官方重罰約新台幣40億元的天價罰款，更淪為劣跡藝人，原本如日中天的演藝事業一夕崩塌；近年來范冰冰一直找機會復出，不久前直接飛奔南韓客串韓劇；近日她罕見登上大陸雜誌封面，被認為是復出的前兆。

女星范冰冰在2018年身陷陰陽合同、逃漏稅等醜聞，導致當時即將上映的作品《巴清傳》無法播出，同年主演的電影《爵跡2：冷血狂宴》改由網路放映，且刪除范冰冰全部戲份，就連海報等都不見范冰冰名字和身影。范冰冰補繳罰款後，雖然沒有硬性封殺，不過演藝圈許多人都不再跟范冰冰合作。2020年一向與時尚界關係不錯的范冰冰出席ELLEMEN電影英雄盛典，當時被認為是藉此活動嘗試再次回歸大眾視野，網友發現范冰冰現身紅毯後，直播立刻中斷，被認為復出無望。

昨（10日）GLASS中文版雜誌發布一張預告圖，宣布范冰冰是6月刊的封面人物，更直接標註范冰冰的微博帳號，今日更是上傳9張雜誌圖片，形容范冰冰「如海一般，靜謐卻能卷起狂浪，清澈見底，明亮人心。」，訪談中透露范冰冰有不快樂或者憋悶的情緒，她都會表達出來，然後用最簡單的方式去面對，就像孩子一樣。

圖片中范冰冰依舊美艷，妝容精緻，經過4年時間沒在她容貌上留下痕跡，40歲的她看起來保養得宜，她穿著黑色無袖洋裝，舉手投足間充滿風情，這一舉動被認為是回歸大陸市場的第一步；相較其他劣跡藝人鄧倫、吳亦凡等，官方手段強硬，直接封禁帳號，范冰冰沒有遭到硬性處理，顯然還有重返演藝圈的餘地。