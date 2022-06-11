大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中11日在香格里拉對話會期間對中外媒體表示，台灣問題是中國內政，「一個中國」原則是中美關係政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾，美國總統拜登也表示不支持台獨，但美方明顯言行不一，仍在不斷打台灣牌，嚴重虛化掏空一中政策，如果處理不好會對中美兩國關係造成顛覆性影響。

根據澎湃新聞引述張振中說，今年以來美國發佈印太戰略報告，宣稱加強台自衛能力，派議員與前政要造訪台灣，特別8日再次宣佈對台軍售，系列惡劣行徑嚴重危害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，導致台海形勢緊張激化，這是極其危險的。

張振中說，台灣問題是最容易把中美關係引向衝突對抗的問題，如果處理不好會對兩國關係造成顛覆性影響。他強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國唯一合法政府，這是對一個中國的唯一正確理解，中國人民解放軍枕戈待旦，將不惜一切代價堅決捍衛國家主權安全和領土完整。