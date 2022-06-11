台灣今（11日）新增7萬9598例本土病例與211例死亡病例，指揮中心發言人莊人祥指出，由於系統異常，因此一併將今早個案也算進來，故今日病例數較多，對此Ptt鄉民狠酸，指揮中心連唯一的功能「報數」，竟都可以錯！
今日新增7萬9663例確定病例，其中7萬9598本土、65例境外移入。莊人祥表示，今日個案數比昨天多，是因為昨晚10點後，轉檔異常，今日中午之前的資料一起進來，因此今日公布的會包括早上通報的個案，會比昨天的個案多處較多。
相關新聞經轉發至社群平台Ptt後，也引起了鄉民熱議，有鄉民狠酸指揮中心「連唯一報數功能都錯」、「兩年超前部署部成這樣，還說要建立世衛體系」、「（病例數）太多了，要少量多餐」、「反正1922也是外包，這政府啥都外包好了」，更有鄉民質疑「所以早上數字要含不含都是隨他們高興？」、「天才IT大臣咧，怎麼系統老是有問題？」、「那明天（病例數）降多少？」。
文章來源：Ptt
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