國民黨主席朱立倫訪美行於今（11）日結束，對於兩岸關係，朱表示，衡諸當前全世界局勢，國民黨不希望因為任何戰爭、衝突，再造成兩岸人民的傷害，任何想傷害中華民國，包含台獨與一國兩制，都完全不能接受。而台灣大學政治學系名譽教授張麟徵卻點出了美國總統拜登上台之後的戰略，直言「比川普還壞」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，張麟徵認為，對於兩岸和平解決的可能性，因為有著美國的挑撥加上台灣人不要，兩岸恐怕只有一戰。她也分析，其實不容忍兩岸統一是美國的底線，不論是「武統」或是「和統」都不行，因此這也是美國絕對不會支持國民黨的原因，若是國民黨在的話，對美國多少有一點風險，要完全保險的話，美國絕對是支持民進黨。

張麟徵更點出美國總統拜登上台後的戰略，不論是對台海兩岸或整個世界，都比前美國總統川普還壞，因為川普是商人，他就是以看得到的經濟利益為主，雖然川普在位的時候有對中國大陸打出貿易戰、科技戰等，但川普很務實，他不會真的和中國大陸發生軍事衝突，因為此舉將會連累美國經濟，張麟徵也坦言「台灣就是個筆尖，大陸則是個大桌子，拿筆尖去戳大桌子哪戳得動」，所以川普不會做這種傻事。

但拜登卻完全不同，因為拜登想回到舊有秩序，因此他利用烏克蘭牽制俄羅斯，並用台灣牽制中國大陸，張麟徵更坦言，因為俄烏衝突，美國也敲打了競爭對手歐盟，歐盟通膨達到7％、8％，逼近俄羅斯的8％到10％，可是俄羅斯還是交戰國。而回到亞洲來看，張麟徵指出「唯一一個願意做馬前卒去挑起中國大陸逆鱗的就是台灣，台灣牌是美國最愛的」。

因此她也認為，台海兩岸和平解決的可能性已經沒有了，因為美國根本不會贊成你和平解決；再來，台灣沒有人要與你和平統一，兩岸恐怕是只有一戰。但張麟徵也提及，美國內部還是分成兩派，一派認為早打早好，這樣可以拖延中國大陸崛起的時間，另一派則認為不可以操之過急，因為台海爆發戰爭，美國要介入是介入不了的，從2018年至2020年左右，美國蘭德公司與五角大廈做了多次軍情推演，萬一台海發生戰事美軍介入的話，就是每戰必敗，沒有贏過。