《紅尾巴Ep.1》集結台灣一流的影視創作人才。（高雄市電影館提供）

全球最大「XR沈浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival），法國時間10日公布得獎名單，金馬導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》獲得評審團特別提及獎，繼黃心健二年前以《失身記2.0》奪下「金頭顯獎」後，台灣導演再度揚名歐陸XR最高殿堂，評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛吸引人，實拍逐格動畫極為細緻，是VR電影的一大突破。高雄市電影館VR FILM LAB計劃統籌洪珷代表領獎，他表示：「非常感謝高雄市政府的支持，讓高雄市電影館 VR FILM LAB從2017年開始投入製作VR虛擬實境，並大力推廣XR沈浸式體驗，讓我們有機會讓〈紅尾巴Ep.1〉這部動人的作品，走遍全世界並撫慰更多人受傷的心。」

《紅尾巴Ep.1》集結台灣一流的影視創作人才，金馬最佳動畫短片《金魚》導演王登鈺首度執導VR電影，與台灣VR技術領先團隊「Funique VR」，聯手打造美麗動人的神祕歷險記。少年為了追尋空中飄來的紅尾巴，來到一座奇幻城市，驚心動魄的探險過程，直到找出紅尾巴的祕密。金馬最佳男配角劉冠廷和陳竹昇連袂獻聲演出，《俗女養成記》的「小嘉玲」吳以涵演出少年主角，3人獻出英文配音處女秀，充滿天真與迷幻魅力，交織出如夢似幻的奇想世界。導演王登鈺得知獲獎後表示，「這部作品敘述了一個承受心理困擾的孩子找尋解答旅程，願曾經有過類似經歷的觀眾都能對這部作品產生共鳴。非常感謝高雄電影節首先資助，感謝公共電視投資，並感謝零壹影像以及Funique VR的各位共同合作的工作夥伴，兩年來的辛勞。」也透露《紅尾巴》完整版即將完成，屆時少年冒險與紅尾巴的真相，將帶給影迷意想不到的震撼。《紅尾巴》完整版預定於2022高雄電影節首映。

本屆法國新影像藝術節評審包含Priscila Guedes、Abel Kohen、Tomas More “December”以及Stéphane Foenkinos，在頒獎時Priscila表示，這部作品不僅題材令他們相當感動，更希望藉此鼓勵更多創作者投入XR產業創作，也希望更多撫慰人心的故事能夠讓全世界更多觀眾看見。同為出資方的公共電視代表，公視節目部戲劇組李淑屏組長則表示：「這個VR體驗是改編自王登鈺的漫畫，讓我們跟著小男孩的旅程找尋紅尾巴的祕密。原畫王登鈺手做上百個場景和角色模型，技術總監全明遠營造電影般迷人的VR空間。兩個赤子之心的大男孩，與Funique VR、零壹製作團隊，歷時兩年完成。雄影與公視很幸運能夠支持這個作品，希望能讓世界看到台灣原創VR的創意和實力。」

台灣今年共有4部影片入圍主競賽單元，除了王登鈺《紅尾巴Ep.1》獲得大獎，同樣由高雄市電影館支持的《女海盜：成名之路》、赤兔影像與高雄市政府共同出品的《海影城事》，以及文策院、HTC VIVE ORIGINALS和旋轉犀牛原創設計合作的《病玫瑰》，4部「台灣VR原創」皆讓XR業界驚艷不已，同時2020年高雄VR FILM LAB工作坊大獎得主林佩瑩導演，也帶著第一部作品〈唇〉（The LIPs）勇闖市場展，令歐陸觀眾感受到強力的台灣創作能量。此外，今晚閉幕暨頒獎典禮同時宣布2021年台灣VR駐村計畫得主，為法國VR製作公司Tamanoir VR的申請作品〈Shift： The Inner Journey〉。兩位導演 Léon Denis、Dorian Rigal 專精於光達掃描與動畫設計，過去製作相當多突破性的VR沈浸式體驗，預計於2023年前來高雄駁二駐村，與台灣在地創作者、技術團隊交流合作。