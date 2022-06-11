「85台陽、薪傳永續特展」在台中大墩文化中心登場，共展出141件多元藝術創作，展期至至6月22日止。

膠彩部藝術家謝淑娟（右二）獲頒本屆台陽獎。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

謝淑娟以作品《失樂園》反思人類和環境之間的關係。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

新銳油畫家劉靜影以人生的回憶作為創作主題。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

台陽美協理事長吳隆榮表示，今年特展以老幹新枝展現藝術創作的精采多元，共計展出141件作品。（文化局提供／謝瓊雲台中傳真）

台陽美術協會11日起於台中市大墩文化中心舉行「85台陽、薪傳永續特展」，囊括11位台中知名藝術家大作及6大類公開徵募藝術作品共計141件，以老幹新枝展現多元風貌；文化局長陳佳君表示，台中場也是本屆巡迴展的壓軸場次，展期至6月22日止，歡迎民眾把握機會前往欣賞。

文化局長陳佳君上午代表台中市長盧秀燕出席開幕式暨頒獎典禮，她指出，台陽美術協會是全台歷史最悠久的民間美術團體，今年已邁入第85屆的台陽美展，更可謂全台重要的年度藝術交流平台；在台中壓軸登場，為台中夏季帶來豐富的藝文色彩。

頒獎典禮上，膠彩部藝術家謝淑娟以作品〈失樂園〉榮獲本屆台陽獎，油畫部優選得主則為劉靜影。

協會理事長吳隆榮指出，台中場的壓軸展出，匯集11位台中知名藝術家陳銀輝、簡嘉助、倪朝龍、張淑美、王守英、蔡正一、謝棟樑、王英信、陳淑嬌、袁國浩和楊嚴囊等人的精采創作。

吳隆榮說，除了可以看見大師手筆，此次也公開募集徵選油畫、版畫、膠彩、墨彩、水彩、雕塑等6大類別優秀創作，展現台陽美協年年蓄積的藝術能量，也看到多元的創作觀點和藝術風貌。

謝淑娟表示，近年住家附近的挖土機，日以繼夜地施工，某天忽然發現過去生活周遭常見的白鷺鷥，在這十多年之間幾乎消失無蹤，讓她開始思索，當人們美化了自身的居住環境，卻往往忽略與我們一起生活的其他生態，因此想透過創作反思人與環境的關係。

劉靜影的父親前年離世，她開始以人生的回憶作為創作主題，用畫筆來整理親情、友情的溫暖，描述人生不同階段的心情，感受人生如同一座高山、一座低谷；她說，無論是生命的難關或站在分岔路口難以抉擇，相信只要有親友的支持、鼓勵，最後都能淬鍊成多彩多姿的人生。